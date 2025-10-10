Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SALZIGES: Unberechenbar wie das Leben

  10.10.2025 Kolumne

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist ein Mann der Wirtschaft. Zahlen sind sein Mantra, Excel sein Yoga. Kürzlich verkündete er im Fernsehen mit ernster Miene: «Wir haben einen der höchsten Krankenstände in Europa, wir arbeiten 200 Stunden weniger als die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote