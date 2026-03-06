Immobilien
SALZIGES: Stau als Zeichen, dass es läuft

  06.03.2026 Kolumne

Alle Dinge haben zwei Seiten, manche sogar ein paar mehr. Kürzlich hat eine deutsche Zeitung, die gleich bei uns ennet der Grenze erscheint, kritisch über den Einkaufstourismus geschrieben – respektive über die Schweizer, die durch ihr Einkaufsverhalten Staus auf deutscher ...

