Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SALZIGES:S Die Provinz als Vorteil

  08.05.2026 Kolumne

Keine Gemeinde will ein Provinzkaff sein, dabei kann das durchaus zum Vorteil gereichen. «Die Mitarbeiter im ländlichen Raum, die sind klasse. Ich würde nie eine Firma in einer Grossstadt aufbauen», sagte kürzlich der Chef der weltweit tätigen Tunnelbohr-Firma ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote