SALZIGES: Rebellisches Alter überall

Was waren das noch für Zeiten: Früher rebellierte die Jugend – und die ältere Generation konnte sich über diese halbstarken, langhaarigen und lärmenden Revoluzzer aufregen. Heute ist vieles anders. Die Jugend hat nicht nur keine Zeit (oder Lust) in die Clubs zu ...

Was waren das noch für Zeiten: Früher rebellierte die Jugend – und die ältere Generation konnte sich über diese halbstarken, langhaarigen und lärmenden Revoluzzer aufregen. Heute ist vieles anders. Die Jugend hat nicht nur keine Zeit (oder Lust) in die Clubs zu gehen, nein sie ist auch nicht mehr auf Rebellion abonniert. Das übrige Freizeitangebot ist zu vielfältig, die Ausbildung oder Arbeit zu fordernd. Anders sieht es bei den Seniorinnen und Senioren aus, dort ist noch Kampfgeist auszumachen. In Kaiseraugst sammelt ein 91-Jähriger Unterschriften gegen Parkgebühren; im Bündnerland kämpft eine 77-Jährige mit einer Petition gegen das Verschwinden von Bargeld im öffentlichen Verkehr. Und in Rheinfelden? Da fallen vor allem die Alt-68er durch Aufmüpfigkeit auf. Mit Lust, Elan und Witz machen sich diese junggebliebenen Senioren stark für ihre Anliegen. Bei Lichte betrachtet sind sie die wahre Opposition.

Die Jugend scheint – nach einem kurzen Aufbäumen in Sachen Klimaerwärmung – zahm geworden zu sein. Die Grauen Panther hingegen, die sind noch bissig.

Politikerinnen und Politiker nehmt euch in Acht, die Alten haben etwas zustande gebracht.

DER SALZSTREUER

salzstreuer@nfz.ch