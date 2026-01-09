Immobilien
SALZIGES: Mit dem Allrad bis zur Wandtafel

  09.01.2026 Kolumne

Wieder was gelernt: Helikoptereltern kommen selten mit dem Helikopter, sondern meistens mit dem Auto. Damit bringen sie den Nachwuchs zur Schule und holen ihn nach dem Unterricht wieder ab; gut gepolstert und stark motorisiert. Ein Phänomen, das es mittlerweile in jeder Fricktaler Gemeinde ...

