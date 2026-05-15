Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SALZIGES: Land ahoi, lieber Kanton

  15.05.2026 Kolumne

Man lernt nie aus – oder haben Sie gewusst, dass es im Kanton Aargau eine sogenannte Landstellungspflicht gibt? Die ist im Baugesetz geregelt und besagt, dass die Bezirkshauptorte dem Kanton Land für kantonale Gebäude unentgeltlich zur Verfügung stellen müssen. Der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote