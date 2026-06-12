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SALZIGES: Klimawandel sorgt für Ende der Eiszeit

  12.06.2026 Kolumne

Manchmal empfiehlt es sich, das grosse Ganze zu betrachten, um das Lokale zu verstehen. So hat diese Zeitung jüngst über die Erforschung des Schweizer Eiszeitalters im Möhliner Feld berichtet. Und was sollen wir sagen: Sensation. Die Forscher kamen zum Ergebnis, dass das ...

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