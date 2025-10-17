Immobilien
SALZIGES: Kleiner gemeiner Grenzverkehr

  17.10.2025 Kolumne

Und jetzt zu den Nachrichten aus dem Tierreich: An der deutschschweizerischen Grenze spielen sich dramatische Szenen ab. Asiatische Hornissen, die in der Schweiz verfolgt werden, wollen zu Tausenden nach Deutschland flüchten. Dort werden die Eindringlinge zwar auch nicht geschätzt, aber ...

