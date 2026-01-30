SALZIGES: Keine Zahlung unter dieser Nummer

In Ittenthal sorgt die soeben vollzogene Änderung der Hausnummerierung weiterhin für viel Ärger – doch die ganze Sache hat auch ihre guten Seiten. Wie die Gemeinde Kaisten, zu der Ittenthal seit ein paar Jahren gehört, ihren Bürgerinnen und Bürgern ...

In Ittenthal sorgt die soeben vollzogene Änderung der Hausnummerierung weiterhin für viel Ärger – doch die ganze Sache hat auch ihre guten Seiten. Wie die Gemeinde Kaisten, zu der Ittenthal seit ein paar Jahren gehört, ihren Bürgerinnen und Bürgern kürzlich mitteilte, gibt es zwar kleine, ungeahnte Probleme. So können die neuen Hausnummern beim Versand der diesjährigen Steuererklärungs-Formulare noch nicht berücksichtigt werden. Es steht also noch die alte Hausnummer drauf. Dadurch ist es möglich, dass die Ittenthalerinnen und Ittenthaler die Formulare ihrer Nachbarn erhalten – je nach Tagesform, Kaffeekonsum und Laune des Pöstlers.

Das eröffnet jedoch ungeahnte Möglichkeiten des dörflichen Austauschs: Wenn jeder die Steuererklärung seines Nachbarn ausfüllt – nach Bauchgefühl, Gutdünken und Sympathie – dann ergibt das mit Sicherheit viel Gesprächsstoff. Das Dorf, respektive der Dorfteil, wird im besten Fall enger zusammenrücken und darüber diskutieren, wer wem welchen Abzug gönnt.

Sollten künftig aber auch die Steuerrechnungen falsch adressiert sein, dann hilft wahrscheinlich nur noch eines: zurück an den Absender.

DER SALZSTREUER

salzstreuer@nfz.ch