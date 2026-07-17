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SALZIGES: Ist es wirklich warm genug?

  17.07.2026 Kolumne

Die Welt ist unübersichtlich geworden. Da gibt es einerseits die sogenannte Klimajugend, die manchmal auf die Strasse geht, weil sie sich Sorgen um die Zukunft mit hohen Temperaturen und steigendem Meeresspiegel macht. Auf der anderen Seite stehen – zumindest in Basel-Stadt – ...

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