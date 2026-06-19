SALZIGES: Heisse Politik für kühle Köpfe

Was ist der Unterschied zwischen Schülern und Politikern? Wenn den Schülerinnen und Schülern etwas nicht passt, können sie zwar rummaulen, aber nicht viel ändern. Anders präsentiert sich die Sache in der Politik. Ist dort das Personal unzufrieden, kann es zum Beispiel eine Motion ...

Was ist der Unterschied zwischen Schülern und Politikern? Wenn den Schülerinnen und Schülern etwas nicht passt, können sie zwar rummaulen, aber nicht viel ändern. Anders präsentiert sich die Sache in der Politik. Ist dort das Personal unzufrieden, kann es zum Beispiel eine Motion einreichen. So wie kürzlich sechs Aargauer Grossräte, denen es beim Politisieren zu heiss wird. Die sind deswegen unglücklich mit dem Raumklima im Grossratsgebäude in Aarau. In den Sommermonaten komme es dort regelmässig zu übermässig hohen Raumtemperaturen und stickiger Luft – ein Problem, das viele Schülerinnen und Schüler im Fricktal ebenfalls kennen. Sie japsen in den Sommermonaten regelmässig durch öde Mathestunden. Die Politiker verlangen vom Regierungsrat nun, dass er für eine wirkungsvollere Lüftung oder Klimatisierung der Räume im Grossratsgebäude sorgt.

Übrigens: Diese Motion ist nur von Männern unterzeichnet worden. Was wieder einmal typisch ist, denn die haben ja schnell ein bisschen zu warm und schwitzen ihre Krawatte nass. Wenn Frauen im Winter frieren, interessiert das hingegen niemand – vor allem keine hitzköpfigen Politiker.

DER SALZSTREUER

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