SALZIGES: Fremdgehen für Fortgeschrittene

  24.10.2025 Kolumne

Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen! Es ist nicht der Wind, der Wind, das himmlische Kind wie bei den Gebrüdern Grimm, sondern es sind die Kantonalbanken aus den Nachbarkantonen, die hier auf die Pirsch gehen. Derzeit hängt zum Beispiel in Rheinfelden ...

