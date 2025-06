SALZIGES: Für ein paar Franken mehr

Ist ja wieder mal typisch. Da weiss die Post nichts Dümmeres, als Duftbäume mit Nazisymbolik zu verkaufen, und wo macht sie das? In Filialen in Frick und Liestal. Ausgerechnet.

Glauben die Verantwortlichen vielleicht, dass hier in der Nordwestschweiz die Nachfrage nach rechtem Ramsch besonders gross ist? Wir hoffen zumindest, dass sie sich täuschen. Jedenfalls hat die Post die kritisierten Sujets wieder aus dem Sortiment genommen.

Es scheint durchaus plausibel, dass der braune Sumpf mieft und in solchen Kreisen der Bedarf an Duftbäumchen überdurchschnittlich ist. Ob hier der gelbe Riese aber zur Stelle sein muss, um ein kleines Geschäft zu machen, ist die Frage. Was hat sich die Post nur dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts, wahrscheinlich wollte sie einfach ein paar Franken mehr verdienen. Oder wieso werden in Postfilialen überhaupt Duftbäumchen und noch viel anderer Plunder angeboten? Das stinkt doch zum Himmel.

DER SALZSTREUER

salzstreuer@nfz.ch