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SALZIGES: Flexibel wie ein Würstli

  01.05.2026 Kolumne

Schweizer gelten als pünktlich, fleissig und innovativ. Kein anderes Land meldet pro Kopf mehr Patente an als die Eidgenossenschaft. Die Schweizerinnen und Schweizer haben aber auch noch eine andere Fähigkeit – zumindest, wenn unser Aussenminister richtig liegt. «Wir ...

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