SALZIGES: Flexibel wie ein Würstli

Schweizer gelten als pünktlich, fleissig und innovativ. Kein anderes Land meldet pro Kopf mehr Patente an als die Eidgenossenschaft. Die Schweizerinnen und Schweizer haben aber auch noch eine andere Fähigkeit – zumindest, wenn unser Aussenminister richtig liegt. «Wir ...

Schweizer gelten als pünktlich, fleissig und innovativ. Kein anderes Land meldet pro Kopf mehr Patente an als die Eidgenossenschaft. Die Schweizerinnen und Schweizer haben aber auch noch eine andere Fähigkeit – zumindest, wenn unser Aussenminister richtig liegt. «Wir müssen schauen, wie wir uns in dieser unruhigen Welt durchwursteln können», sagte Ignazio Cassis kürzlich in einem Zeitungsinterview. Auf Nachfrage betonte er, dass Durchwursteln kein Makel sei. «Ich sehe darin eher eine schweizerische Kernkompetenz.»

Wursteln als Kompetenz. Das ist originell und verblüffend ehrlich. Es kommt doch selten vor, dass ein Schweizer Politiker eingesteht, dass wir uns alle ein bisschen durchwursteln müssen. Prinzipien sind zwar gut, vor allem in Sonntagsreden, doch die Realität erfordert eben ein gerüttelt Mass an Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit. Oder anders ausgedrückt: Als kleines Land müssen wir so flexibel sein wie ein weiches Würstli. Sonst werden wir von den machthungrigen Despoten aufgefressen, noch bevor wir unseren mittelscharfen Senf dazu geben können. Vielleicht war es das, was uns Ignazio Cassis mitteilen wollte.

DER SALZSTREUER

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