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SALZIGES: Eine Niederlage als Sieg

  29.05.2026 Kolumne

Der schlimmste Alptraum der Aargauer Regierung ist nicht Realität geworden. Nochmals Glück gehabt, aber das war knapp. Der FC Aarau hat den Aufstieg in die oberste Schweizer Fussball-Liga haarscharf verpasst – und der Regierungsrat scheint nicht unglücklich darüber zu ...

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