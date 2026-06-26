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SALZIGES Ein Radhaus mitten im Städtchen

  26.06.2026 Kolumne

Das soll verstehen, wer will. In der Rheinfelder Altstadt ist der Denkmalschutz sehr aktiv, der Ortsbildschutz sowieso und ein Beirat redet auch noch ständig drein, wenn jemand bauen will. Alles ist bis ins Kleinste geregelt, von den Fensterläden bis zu den Dachziegeln. Auch in den ...

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