SALZIGES: Drachentöter mit Sinn für Kunst gesucht

Den Mutigen gehört die Welt – heisst es leichtsinnigerweise. In Möhlin, Wallbach, Zeiningen und Rheinfelden werden jetzt besonders Mutige gesucht, die vor nichts zurückschrecken. Weder vor persönlichen Anfeindungen, noch vor schlaflosen Nächten, auch nicht vor einem ...

Den Mutigen gehört die Welt – heisst es leichtsinnigerweise. In Möhlin, Wallbach, Zeiningen und Rheinfelden werden jetzt besonders Mutige gesucht, die vor nichts zurückschrecken. Weder vor persönlichen Anfeindungen, noch vor schlaflosen Nächten, auch nicht vor einem möglichen Wegzug aus der Wohngemeinde, der gegebenenfalls nötig werden könnte. Gefragt sind Frauen und Männer vom Typ Drachentöter, die mit stoi scher Ruhe im stürmischen Gegenwind zu stehen bereit sind. Die der Gefahr trotzen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die sich selbstlos ins Getümmel stürzen, ohne auf Heimkehr zu hoffen.

Nur um Missverständnissen zuvorzukommen: Es geht dabei nicht um einen Sitz im Gemeinde- oder Stadtrat, das wäre ein Kinderspiel dagegen. Nein, die vier Gemeinden suchen zusammen mit den Schweizer Salinen wackere Heldinnen und tapfere Recken, die in der Jury für einen neuen Kreiselschmuck mitwirken wollen. Der erste Vorschlag ist nach Spott und Protesten aus der Bevölkerung zurückgezogen worden. Wie üblich bei einer solchen Ausgangslage braucht es jetzt nicht nur ein neues Projekt, sondern auch eine neue Jury. Das ist ein Himmelfahrtskommando sondergleichen. Unbeschadet wird dies kaum ein Beteiligter überstehen. Da braucht es Menschen, die sich von Wellen nicht brechen lassen. Freiwillige vor – sonst entscheidet der Hafenmeister.

DER SALZSTREUER

salzstreuer@nfz.ch