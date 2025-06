SALZIGES: Die Virtuosen der Wahlurne

Wo wohnen im Fricktal die besttrainierten Wählerinnen und Wähler? Diese Frage ist derzeit einfach zu beantworten: natürlich in Kaiseraugst. Denn dort wird seit Anfang Jahr – gefühlt – im Wochentakt gewählt oder abgestimmt. Wahrscheinlich haben einige ...

Wo wohnen im Fricktal die besttrainierten Wählerinnen und Wähler? Diese Frage ist derzeit einfach zu beantworten: natürlich in Kaiseraugst. Denn dort wird seit Anfang Jahr – gefühlt – im Wochentakt gewählt oder abgestimmt. Wahrscheinlich haben einige Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster bereits Schwielen an den Händen vom ständigen Ausfüllen der Unterlagen. Zuerst ging es um einen freien Sitz im Gemeinderat. Weil es so Spass machte, brauchte es dafür zwei Wahlgänge. Dann folgte die Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium. Auch dafür gibt es bald einen zweiten Durchgang – doppeltgenäht hält besser.

Als kleine Fingerübung für zwischendurch stand eine Referendumsabstimmung auf dem Programm, nicht zu vergessen die kantonalen und nationalen Abstimmungen. Die direkte Demokratie ist in der Schweiz ein Volkssport – und die Kaiseraugster sind die Meister darin. Sie schaffen es, die Spannung bis zum Schluss hochzuhalten und mit knappen Ergebnissen für Gesprächsstoff zu sorgen. Das zeichnet die wahren Virtuosen der Wahlurne aus.

Immerhin: Bald folgt die Sommerpause. Die Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster müssen allerdings auch in dieser Zeit fit bleiben, denn im September wird bereits der neue Gemeinderat für die kommende Amtsperiode gewählt. Da darf der trainierte Stimmbürger nicht nachlassen. Es gilt, frei nach Anita Weyermann: Gring abe u vou wähle.

DER SALZSTREUER

