Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SALZIGES: Die Kunst des Verlierens beim Siegen

  08.08.2025 Kolumne

Es ist immer wieder faszinierend und erhellend, ein stabiles Genie (Eigendeklaration) bei der Arbeit zu beobachten. Nehmen wir zum Beispiel Donald Trump. Er hat die Handelspartner der EU und anderer Länder derart unter Druck gesetzt, dass sie schliesslich Zöllen von 15 Prozent auf ihre ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote