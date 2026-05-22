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SALZIGES: Die Fricktalisierung des Aargaus

  22.05.2026 Kolumne

Was für ein schöner neuer Begriff: Kürzlich hat ein Professor für Volkswirtschaft in einem Interview von der «Luxemburgisierung der Schweiz» gesprochen. Was könnte das bedeuten? Es gibt verschiedene Vermutungen: Werden Fondue und Raclette immer mehr von Luxemburgerlis aus der Confiserie ...

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