SALZIGES - Der Nachteil ist ein Vorteil

Immobilien-Verkäufer haben nicht nur Fantasie, sondern auch ein unschlagbares Talent, die Welt schöner darzustellen, als sie ist. Einige von ihnen sind wahre Poeten des Pragmatischen. Kürzlich war in einem Inserat für eine Fricktaler Wohnung Folgendes zu lesen: «Das ...

Immobilien-Verkäufer haben nicht nur Fantasie, sondern auch ein unschlagbares Talent, die Welt schöner darzustellen, als sie ist. Einige von ihnen sind wahre Poeten des Pragmatischen. Kürzlich war in einem Inserat für eine Fricktaler Wohnung Folgendes zu lesen: «Das Gebäude verfügt über keinen Lift, was sich positiv auf die Nebenkosten auswirkt.» Wir lernen: Kein Lift ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil man ein bisschen Geld spart und erst noch fit bleibt.

So manche Fricktaler Gemeinde könnte sich diese Strategie zu eigen machen. Zum Beispiel das lärmgeplagte Mumpf, das nicht nur unter dem Bahn- und Autobahnlärm leidet, sondern auch unter der stark befahrenen Kantonsstrasse. In Immobilienkreisen gilt dies nicht als Problem, sondern als verkehrsgünstig gelegen mit vielen Anschlussmöglichkeiten.

Oder nehmen wir Oberhof: Die Gemeinde hat zwar mit 126 Prozent den höchsten Steuerfuss im Fricktal, aber auch dies kann zum Vorteil gereichen. Immobilienhändler sprechen da gerne von einer «exklusiven Lage, die sich nicht alle leisten können». Da schwingt doch fast ein Hauch von St. Moritz mit. Darum lasst die Korken knallen. Champagner für alle.

DER SALZSTREUER

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