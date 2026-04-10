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SALZIGES - Der Nachteil ist ein Vorteil

  10.04.2026 Kolumne

Immobilien-Verkäufer haben nicht nur Fantasie, sondern auch ein unschlagbares Talent, die Welt schöner darzustellen, als sie ist. Einige von ihnen sind wahre Poeten des Pragmatischen. Kürzlich war in einem Inserat für eine Fricktaler Wohnung Folgendes zu lesen: «Das ...

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