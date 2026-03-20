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SALZIGES Der Kanton rechnet sich schön

  20.03.2026 Kolumne

Eigenlob will geübt sein. Der Kanton Aargau bemüht sich redlich. Kürzlich hat er stolz mitgeteilt, dass er im interkantonalen Vergleich ein sehr tiefes Ausgabenniveau aufweise. Die Nettoausgaben pro Kopf liegen 24 Prozent unter dem Durchschnitt der übrigen Kantone, hält ...

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