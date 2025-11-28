Immobilien
SALZIGES: Der Aargau wird wieder «greater»

  28.11.2025 Kolumne

Glaubt man den Zürchern, dann ist Zürich so ziemlich das Grösste. Es scheint daher kein Zufall zu sein, dass die Standortmarketing-Organisation des Zürcher Wirtschaftsraums «Greater Zurich Area» heisst. Das «Greater» bezieht sich dabei nicht nur darauf, ...

