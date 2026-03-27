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SALZIGES: Das Florida der Schweiz

  27.03.2026 Kolumne

Neulich in geselliger Runde irgendwo im Aargau, also ausserhalb des Fricktals. Ein älteres Ehepaar erzählt, dass es im Winter jeweils ein paar Monate in den sonnigen Bergen verbringe, um Sport zu treiben und vor allem, um dem zähen Nebel im Mittelland zu entkommen. Alle können ...

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