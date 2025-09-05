Immobilien
SALZIGES: Beim Nachbarn ist es ruhiger

  05.09.2025 Kolumne

Kürzlich an einem Samstagnachmittag vor dem Coop in Laufenburg: Immer wieder fahren Autos mit deutschen Kennzeichen vor und parkieren für ein paar Minuten. Die Leute, die aussteigen, gehen in den Laden und kaufen tatsächlich ein. Das ist bemerkenswert.

Gefühlt gondelt ...

