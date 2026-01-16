Immobilien
SALZIGES: Ausweitung der Kampfzone

  16.01.2026 Kolumne

«Stirbt die Mundart aus?», hat kürzlich eine Gratiszeitung gefragt, die mittlerweile selber gestorben ist, respektive eingestellt wurde. Offenbar verwenden Jugendliche und junge Erwachsene immer seltener Mundart-Begriffe. Sie reden also nicht mehr vom Zmorge, sondern vom ...

