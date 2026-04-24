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SALZIGES: Aus der Reserve locken

  24.04.2026 Kolumne

Das gibt es auch: gute Nachrichten aus Aarau. Wie der Kanton kürzlich mitteilte, erzielte er 2025 einen Überschuss von 345 Millionen Franken. Das ist ein rechter Batzen. Ein Teil davon stammt von Ausschüttungen der Nationalbank und der Axpo (subventioniert durch die ...

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