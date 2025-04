Saisonauftakt mit neuem Turnierformat

Erfolgreiches Tennisturnier des TC Kraftwerk Laufenburg

Bei besten Wetterbedingungen ging vom 5. bis 13. April auf der Anlage des Tennis-Clubs Kraftwerk Laufenburg das erste «TC KWL Open» über die Bühne. Über 40 Spielerinnen und Spieler massen sich in insgesamt fünf Konkurrenzen – nicht immer setzten sich die Favoriten durch. Zum neuen Turnierformat reisten Spielerinnen und Spieler weit über das Fricktal hinaus an, bot das Turnier doch die perfekte Gelegenheit, um den Formstand vor der bald beginnenden Interclub-Meisterschaft zu testen.

Spielerinnen, Spieler wie auch die zahlreichen Zaungäste – viele davon Spaziergänger auf der «Laufenburger Acht», welche an der Tennisanlage vorbeiführt – rühmten die perfekte Organisation, das gesellige Ambiente und das gastronomische Angebot.

Auf den drei von Platzchef Jürgen Hähnel und Platzwart Tankut Aktas tadellos präparierten Aussenplätzen kam es zu spannenden, hochstehenden und teils dramatischen Ballwechseln. In der einzigen Damenkonkurrenz WS40+ R6 bis R9 setzte sich die ungesetzte Denise Freiermuth Voser (TC Frick/TC KWL) gegen die als Nummer 2 gesetzte Pia Spuhler (TC Laufenburg, TC KWL) mit 6:1 6:2 deutlich durch. In der jüngsten Herrenklasse (MS 35/30+) lieferten sich die drei Topspieler Johannes Dietrich (R5), Matthias Huber (R5) und Tobias Paul (R6) einen intensiven Schlagabtausch, den letztlich Johannes Dietrich vom gastgebenden TC KWL für sich entschied. Bei den R6 bis R9-Spielern der Herren 35+ gewann der unge setzte Benjamin Krüger vom TC KWL gegen Clubkollege Sven Goronzi mit 2:6, 6:4 und 10:0 im Tiebreak. Der topgesetzte Thomas Gasser (TC Laufenburg) scheiterte bereits in der zweiten Runde; Finalist Goronzi hatte schon in der ersten Runde den als Nummer 2 gesetzten Heiko Kym eliminiert.

Eine klare Sache war die Konkurrenz der Männer 45+ in den Spielklassen R6 bis R9: Der Döttinger Bruno Rennhard (R6; TC Unteres Aaretal) liess den Einheimischen Christoph Moll (R6) nicht ins Spiel kommen und gewann 6:0 6:0. Bei den älteren Semestern in der Kategorie MS 60+ R7 bis R9 setzte sich der Ungesetzte Jürg Völkle vom TC Roche Liebrüti gegen den als Nummer 2 gesetzten Einheimischen Frank Schwabe ebenfalls deutlich mit 6:3 6:1 durch. Nach der erfolgreichen Premiere des «TC KWL Open» verspricht die Turnierleitung eine Fortsetzung im nächsten Jahr – wiederum zum Auftakt der Outdoor-Saison. (mgt)

Mehr Infos zum TC KWL: www.tckwl.ch