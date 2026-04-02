Saisonauftakt am Rhytal-Cup

Viele Wochen und Monate hatten sie sich auf diesen Tag vorbereitet, um ihr Können an den Geräten zu ...

Geräteturnen Wölflinswil

Am letzten Wochenende starteten über 50 Turner und Turnerinnen des Geräteturnens Wölflinswil in die Wettkampfsaison.

Viele Wochen und Monate hatten sie sich auf diesen Tag vorbereitet, um ihr Können an den Geräten zu präsentieren. Am Rhytal Cup kämpften sämtliche Vereine aus den Kreisturnverbänden Fricktal und Zurzach um hohe Noten und gute Platzierungen.

Anspruchsvolle Übungen wurden an den Geräten Ring, Reck, Boden, Sprung und zusätzlich für die Jungs am Barren gezeigt. Ein hervorragender Wettkampf gelang Aaron Deiss, Kian Senn und David Deiss in der Kategorie 1, Nael Buchmann, Ivo Zutter und Tim Stalder in der Kategorie 2, Binia Aeschbacher in der Kategorie 4 und Mia Schwaller in der Kategorie 5. Sie zeigten hervorragende Übungen an allen Geräten. Aaron Deiss und Nael Buchmann konnten sich die Goldmedaille umhängen lassen, Ivo Zutter und Kian Senn feierten den zweiten Platz, David Deiss, Tim Stalder, Binia Aeschbacher und Mia Schwaller freuten sich über den dritten Rang in ihren Kategorien.

Auch die weiteren Wölflinswiler Turnerinnen und Turner zeigten den Kampfrichtern und dem Publikum, welche Fortschritte sie in den letzten Monaten erzielt hatten. Fast alle Kinder starteten in einer höheren Kategorie als im vergangenen Jahr, wodurch die Übungen anspruchsvoller wurden. Nichtsdestotrotz konnten sich viele Turnerinnen und Turner in den vorderen Rängen platzieren.

Mit vielen neuen Eindrücken und wertvollen Erfahrungen richtet sich der Blick bereits nach vorne. In den kommenden Trainings gilt es, an Details zu feilen und die Übungen weiter zu verfeinern, um bei den nächsten Wettkämpfen erneut überzeugen zu können. (mgt)