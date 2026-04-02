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Saisonauftakt am Rhytal-Cup

  02.04.2026 Wölflinswil, Sport
Die Mädchen und Jungs der Kategorie 1 nach der Siegerehrung. Foto: zVg
Die Mädchen und Jungs der Kategorie 1 nach der Siegerehrung. Foto: zVg

Geräteturnen Wölflinswil

Am letzten Wochenende starteten über 50 Turner und Turnerinnen des Geräteturnens Wölflinswil in die Wettkampfsaison.

Viele Wochen und Monate hatten sie sich auf diesen Tag vorbereitet, um ihr Können an den Geräten zu ...

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