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Safaei und Schweizer siegten

  26.03.2026 Fricktal, Sport
Der Rheinfelder Darius Safaei holte sich den Aargauer Meister-Titel bei den U12-Junioren. Foto: zVg
Der Rheinfelder Darius Safaei holte sich den Aargauer Meister-Titel bei den U12-Junioren. Foto: zVg

Tennis: Aargauische Junioren Meisterschaften

In der Altersklasse U12 kam es im Finalspiel zum Duell der Nummer eins und drei der Setzliste, wobei sich auch hier der Favorit durchsetzen konnte. Darius Safaei (R5, TC Rheinfelden) gab auf seinem Weg zum Titel in vier Matches nur acht Games ab und sicherte sich so verdientermassen den Sieg. Im reinen Fricktaler Endspiel schlug er David Nicolas Bianu (R5, TC Kraftwerk Laufenburg) mit 6:2, 6:1.

Bei den Jüngsten – den U10-Nachwuchstalenten – setzte sich im Finalspiel der Junioren Rafael Schweizer (R6, TC Frick) durch. Er siegte in seinem Match mit 6:0, 6:2 gegen Nils Eichenberger (R7, TC Muri). (mgt)

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