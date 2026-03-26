Safaei und Schweizer siegten

Tennis: Aargauische Junioren Meisterschaften

In der Altersklasse U12 kam es im Finalspiel zum Duell der Nummer eins und drei der Setzliste, wobei sich auch hier der Favorit durchsetzen konnte. Darius Safaei (R5, TC Rheinfelden) gab auf seinem Weg zum Titel in vier Matches nur acht Games ab und sicherte sich so verdientermassen den Sieg. Im reinen Fricktaler Endspiel schlug er David Nicolas Bianu (R5, TC Kraftwerk Laufenburg) mit 6:2, 6:1.

Bei den Jüngsten – den U10-Nachwuchstalenten – setzte sich im Finalspiel der Junioren Rafael Schweizer (R6, TC Frick) durch. Er siegte in seinem Match mit 6:0, 6:2 gegen Nils Eichenberger (R7, TC Muri). (mgt)