Sämi Schmid zeigte wiederum gute Leistungen

Der Aargauer Eidgenosse, Nick Alpiger, konnte auch in diesem Jahr den Fricktaler Abendschwinget für sich entscheiden. Er bezwang im Schlussgang den Wittnauer Sämi Schmid.

Ludwig Dünner

Es waren deren 45 Aktivschwinger am Samstag und 235 Nachwuchsschwinger am Sonntag, welche sich in Schupfart im Kurzholz massen. Gegen 2000 Besuchende verfolgten am Wochenende die Wettkämpfe und liessen sich kulinarisch verwöhnen. A m Samstagabend spielte zum Sommernachtsfest die Partyband «Hitmix» bis in die frühen Morgenstunden auf. Obwohl in der Fricktaler Gemeinde zurzeit einige Personen mit der «Chriesi»-Ernte beschäftigt sind, waren viele heimische Helfende vor Ort. War dies im Vorfeld, beim Herrichten der wunderbaren Arena und dem Festgelände, oder am Festwochenende, wo sie die drei durchführenden Vereine, Schwingklub Fricktal sowie Turnverein und Männerchor Schupfart tatkräftig unterstützten. Thomas Stocker, vom Schwingklub Fricktal, amtete zum ersten Mal als OK-Präsident und meisterte seine Aufgabe mit Bravour.

Sämi Schmid schwang um den Festsieg

Die Teilnehmerzahl von 45 Schwingern am Samstag, zum Fricktaler Abendschwinget, war für die Veranstalter eher ein bisschen ernüchternd. Unter den Schwingern aus der Nordwestschweiz waren es deren vier, welche aus der Innerschweiz anreisten. Vom heimischen Schwingklub waren es deren acht Schwinger, welche antraten. Sämi Schmid konnte mit zwei gewonnen Gängen ins Fest starten. Im dritten Gang musste er gegen den Innerschweizer Gast, Patrick Betschart, eine Niederlage hinnehmen. Die Gänge vier und fünf konnte Schmid wiederum für sich entscheiden und sicherte sich so den Einzug in den Schlussgang.

Dünner klassierte sich hinter Schmid

Der Eidgenosse Nick Alpiger startete mit einem gestellten Gang gegen Patrick Betschart ins Fest. Alpiger konnte jedoch die Gänge zwei bis fünf für sich entscheiden und war mit einem viertel Punkt vor Sämi Schmid der zweite Schlussgangteilnehmer. Nach 2,48 Minuten konnte Alpiger, Schmid mit einem Kurzzug besiegen und den Vorjahressieg von Wittnau bestätigen. Er durfte das Rind «Kalani» entgegennehmen. Sämi Schmid fand sich am Abend auf dem vierten Schlussrang. Nur einen viertel Punkt hinter ihm, auf dem fünften Rang, klassiere sich Tobias Dünner; gefolgt von Lukas Krähenbühl auf dem sechsten Rang.

Kantonaler Nachwuchsschwingertag

Am Sonntag bestritten die Nachwuchsschwinger in Schupfart das letzte Verbandsfest der NWS in dieser Saison. Vom Schwingklub Fricktal waren es deren 20 Jungschwinger, welche am Sonntagmorgen antraten. Mick Surer verletzte sich im zweiten Gang und musste das Fest frühzeitig beenden. Von den restlichen 19 Fricktaler Schwingern, die das Fest beendeten, waren es deren fünf, welche sich mit dem Zweig auszeichnen lassen durften. Bei den Jüngsten waren es Lian Achermann und Nino Mahrer, welche sich Eichenlaub erkämpften. In der Kategorie Jahrgang 2013-2014 war es Elias Benz, welcher die Auszeichnung erreichte. Die Heimreise traten auch Jannick Mahrer und Jonas Bühler mit dem Zweig ausgezeichnet an. Die restlichen Jungschwinger zeigten ebenfalls durch den Tag gute Leistungen und konnten wichtige Wettkampferfahrungen sammeln.