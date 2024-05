Sämi Schmid holt sich das Eichenlaub

Fricktaler Aktiv- und Jungschwinger in Basel

Traditionell trafen sich die Aktivschwinger an Auffahrt in Basel zum Kräftemessen. Der Wittnauer Sämi Schmid konnte sich ein Eichenlaub erkämpfen. Die Jungschwinger traten am Samstag darauf zum Basler Nachwuchsschwingertag an und die Brüder Jannick und Nino Mahrer konnten sich mit dem Zweig auszeichnen lassen.

Ludwig Dünner

Wie es die Tradition will, starteten an Auffahrt in Basel unter den 115 Aktivschwingern je drei Gästeschwinger aus der Innerschweiz, dem Berner Schwingverband und aus der Westschweiz. Die Nordwestschweiz trat mit fünf Eidgenossen an. Der Freiämter Joel Strebel war nicht zu bremsen und konnte den Baselstädter Schwingertag, wie im Jahr zuvor, für sich entscheiden, nur diesmal tat er es mit der Maximalpunktzahl von 60 Punkten. Für Strebel war es in diesem Jahr der vierte Sieg in Folge. 5300 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe in der Sandgrube in Basel.

Fünfter Baselstädter Kranz

Die 115 Schwinger, welche in der Sandgrube in Basel zum Wettkampf antraten, kämpften um 19 Kränze. Die Fricktaler reisten mit acht Schwingern an, in der Hoffnung ebenfalls um den einen oder anderen Kranz mitkämpfen zu können. Sämi Schmid, wurde dem gerecht und konnte sich von Beginn an durchsetzen. So gewann er seinen ersten Gang gegen Sascha Streich, der zweite Gang, gegen Ueli Rohrer, ging gestellt aus. Den dritten und vierten Gang konnte Schmid gegen Jonas Stalder respektive Jan Späti für sich entscheiden. Im fünften Gang war er dem Eidgenossen Lars Voggensperger unterlegen. Sämi Schmid konnte sich dann aber mit dem Sieg im sechsten Gang über Collin Graber und der Maximalnote 10,00 den Kranz sichern. Schmid gewann im Jahre 2017 das erste Mal Eichenlaub in Basel, 2019 folgte der zweite Kranz in Basel und nun durfte er nach 2022 und 2023 zum dritten Mal in Folge und mit dem fünften Baselstädter Kranz den Heimweg antreten. Die restlichen sieben Schwinger konnten nicht um die Kränze mitkämpfen. Der jüngste Zugang der Fricktaler Schwinger, Luc Wehrli, schaffte zum ersten Mal den Ausstich an einem Kranzfest und konnte alle sechs Gänge absolvieren.

Gebrüder Mahrer mit Zweig

Am Samstag waren es 201 Jungschwinger, davon 12 aus dem Fricktal, welche um die 71 Eichenzweige im Kurzholz kämpften. Fünf Kategorien wurden am Basler Nachwuchsschwingertag ausgetragen, in vieren davon waren Fricktaler vertreten. Die beiden Brüder Nino und Jannick Mahrer konnte sich am Abend mit dem Zweig auszeichnen lassen. Nino Mahrer, kämpfte in der jüngsten Kategorie, Jahrgang 2015/2016. Vier Gänge konnte er für sich entscheiden und zweimal musste er sich geschlagen geben. Mit mit der Schlusspunktzahl von 56,50 reihte er sich auf dem fünften Schlussrang ein. Sein Bruder Jannick Mahrer, startete in der Kategorie Jahrgang 2011/2021. Er konnte ebenfalls vier Gänge für sich entscheiden und musste zwei Niederlagen hinnehmen. Auch er fand sich am Abend auf dem fünften Schlussrang, mit 56,75 Punkten, konnte er jedoch noch einen viertel Punkt mehr herausschwingen als sein Bruder. Ennio von Wyl fehlte in der Kategorie Jahrgang 2013/2014 einen viertel Punkt für den Zweiggewinn. Auch die restlichen neun Fricktaler Jungschwinger zeigten durch den ganzen Tag gute Leistungen, leider reichte es nicht für eine Auszeichnungen, teilweise fehlte auch das nötige Wettkampfglück.