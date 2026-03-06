Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sackgasse

  06.03.2026 Brennpunkt
So soll die Kreiselkunst zwischen Möhlin und Rheinfelden aussehen – so jedenfalls haben es die Schweizer Salinen bislang verkündet. Visualisierung: zVg
So soll die Kreiselkunst zwischen Möhlin und Rheinfelden aussehen – so jedenfalls haben es die Schweizer Salinen bislang verkündet. Visualisierung: zVg

Längst schon ist die Auflagefrist für das Baugesuch verstrichen. Doch Informationen, wie es mit der umstrittenen Kreiselkunst zwischen Möhlin und Rheinfelden weitergeht, lassen auf sich warten.

Ronny Wittenwiler

Kaum aufgelegen, damals im Oktober 2025, gingen erste ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote