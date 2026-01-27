Immobilien
Sabotage-Fall: Bundesgericht rügt Rheinfelder Gericht

  27.01.2026 Rheinfelden
Die Bande soll auch hinter der Glasfaser-Sabotage in Rheinfelden stecken. Foto: zVg
Die Bande soll auch hinter der Glasfaser-Sabotage in Rheinfelden stecken. Foto: zVg

Hauptbeschuldigter kommt trotzdem nicht frei

Einbrüche, Sabotage und Cyberdelikte: Eine Gruppe von fünf jungen Männern soll zwischen 2022 und 2024 im unteren Fricktal eine Vielzahl von Delikten begangen haben. Der Hauptbeschuldigte sitzt in Haft und wartet seit Mai 2024 ...

