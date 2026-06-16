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Sabotage, Einbrüche, Erpressung: hohe Strafen für Mitglieder des Wolfsrudels

  16.06.2026 Rheinfelden
Die Sabotage auf das Glasfaserkabel-Netz in Rheinfelden ist nur eines der Delikte, für das die Mitglieder des sogenannten Wolfsrudels verantwortlich sind. Foto: zVg
Die Sabotage auf das Glasfaserkabel-Netz in Rheinfelden ist nur eines der Delikte, für das die Mitglieder des sogenannten Wolfsrudels verantwortlich sind. Foto: zVg

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