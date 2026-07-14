Ryburger Tambouren überzeugen

Am 25. Ostschweizerischen Tambouren-, Pfeifer- und Claironwettspiel vom 3. bis 5. Juli in Appenzell stellten die Tambouren der Fasnachtzunft Ryburg ihr Können unter Beweis. In einem hochkarätigen Teilnehmerfeld mit über 1000 Wettspielenden aus der ganzen Schweiz durften sich die Ryburger Tambouren über Spitzenresultate und Kranzauszeichnungen freuen.

In der höchsten Kategorie T1 (Tambouren 1) qualifizierten sich Loris Schaub und Yannick Weis mit starken Leistungen für den Final der besten achtzehn Tambouren. Loris Schaub belegte im Final den ausgezeichneten 12. Schlussrang, Yannick Weis belohnt sich mit dem hervorragenden 8. Schlussrang einen Platz in den Top Ten. Auch Janis Guthauser und Werner Zumsteg wussten zu überzeugen. Mit dem geteilten 10. Rang in der Vorrunde sicherten sich die beiden Ryburger eine Kranzauszeichnung und verpassten den Einzug in den Final nur denkbar knapp.

Patrick Schaub trommelte sich überragend auf den 2. Rang in der Kategorie TV2 (Veteranen 2) und darf sich über einen weiteren Podestplatz freuen. Christoph Burkhalter rundete das starke Ryburger Veteranen-Ergebnis mit dem hervorragenden 5. Rang ab. Erstmals stellten die Tambouren der Fasnachtzunft Ryburg einen Claironspieler an einem Wettspiel. Loic Schneider meisterte seine Premiere mit Bravour und durfte sich mit einer Kranzauszeichnung für seine starke Leistung belohnen.

Auch in der Kategorie Solo-Duo (Tambour & Pfeifer) waren die Ryburger erfolgreich vertreten. Gemeinsam mit seiner Pfeiferpartnerin Tina Bolliger erreichte Yannick Weis den hervorragenden 4. Rang und verpasste das Podest nur knapp. Werner Zumsteg durfte sich zusammen mit Pascal Nippel über den 7. Rang erfreuen. Im Sektionswettspiel, der Königsdisziplin, wussten die Ryburger ebenso zu überzeugen. Unter der Leitung von Werner Zumsteg erreichte die Sektion mit drei gelungenen Vorträgen den hervorragenden 3. Rang. Für einen weiteren Podestplatz sorgte Ivan Kym im Gruppenwettspiel der Veteranen. Gemeinsam mit seiner Gruppe erreichte er den 3. Rang.

Mit dem Ostschweizerischen Tambouren- und Pfeiferfest ist für die Tambouren der Fasnachtzunft Ryburg ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest 2027 in Visp erreicht. Die Wettspiele lieferten wertvolle Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand und zeigten auf, welche Schwerpunkte im kommenden Jahr gesetzt werden müssen. (mgt)