Runter vom Gas

Verkehrssicherheit: Warum Möhlin den zweiten Schritt nicht vor dem ersten macht

Die Diskussion über Tempo 30 in den Quartieren dürfte die Möhliner Gemeindeversammlung prägen. Das zeigte ein Infoabend, obschon der Publikumsaufmarsch verschwindend klein war.

Ronny Wittenwiler

Nicht lange dauerte es, schon kamen Fragen und Anregungen: Warum nicht zusätzlich punktuelle Massnahmen bei Kindergärten oder Schulen? Wird es hoffentlich Geschwindigkeitskontrollen geben? Was ist mit Sicherheitsmassnahmen für Fahrradfahrer? Es waren alles Fragen nach nächsten und übernächsten Schritten punkto Verkehrssicherheit in (ganz) Möhlin.

Doch streng genommen geht es in Traktandum 4 an der Gemeindeversammlung vom 20. November zuerst um diesen einen, ersten Schritt: die Einführung von Tempo 30 in den Quartieren. Der Gemeinderat beantragt dafür einen Kredit in Höhe von 350 000 Franken (die NFZ berichtete). Der öffentliche Anlass vom Montag sollte über das Vorhaben informieren. Gekommen waren nur wenige, zwei Dutzend Personen höchstens, doch allein sie sind ein Indikator dafür, dass die Diskussion über Tempo 30 die Gemeindeversammlung prägen dürfte: ziemlich viel nuancierte Meinung für so wenig Publikum, tendenzielle Gegner der Vorlage nicht mal eingerechnet – sie waren, so schien es zumindest, gar nicht erst gekommen.

«Ich habe mehr erwartet»

Konkrete Fragen zum eigentlichen Projekt Tempo 30 im Quartier blieben aus. Und so war für Gemeinderat und UVEK (Umwelt-, Verkehrsund Energiekommission) Zeit genug für eine Antwort darauf, weshalb man eben den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen will: bevor allfällige zusätzliche Massnahmen zur Verkehrssicherheit ergriffen würden, solle als Basis dafür zuerst die Ausgangslage – Tempo 30 oder nicht – geklärt sein. Gemeindeammann Markus Fäs hatte es gegenüber dieser Zeitung zudem bereits einmal betont: auch auf den verbleibenden Tempo-50-Strassen sollen in einem nächsten Schritt Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit definiert werden und zum Tragen kommen – zum Beispiel bei der Bahnhofstrasse auf der Höhe der Schulhäuser Obermatt. Der geringe Publikumsaufmarsch vom Montag ist auch dem Gemeindeammann nicht entgangen: «Ich habe mehr erwartet.»

Tempo 30 soll im gesamten Möhliner Siedlungsgebiet eingeführt werden; ausgenommen sind Hauptstrasse inklusive Riburgerstrasse, Salinenstrasse, ein Teil der Bahnhofstrasse und weitere relevante Verkehrsachsen, darunter die Haldenstrasse.