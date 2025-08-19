Rundum kunterbunt

«Einfach super, unglaublich schön!» Rolf Lanz, Betreiber des Zeiher Vogelparks Ambigua, war überwältigt.

«Wir wussten am frühen Morgen nicht, wie viele kommen werden. Sind es zehn, weniger oder mehr.» Es waren mehr, sehr viel mehr Besucherinnen und Besucher, die am Sonntag an das 10-Jahre-Jubiläumsfest des Parks kamen. Ein Fest, das mit viel Unterhaltung für Gross und Klein punktete. (sh)