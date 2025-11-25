Immobilien
«Ruhe, hier wird gelesen!»

  25.11.2025 Frick
Vertieft ins Buch; Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Frick. Fotos: Simone Rufli
Oberstufe Frick investiert Unterrichtszeit und fördert die Lesekultur

Die PISA-Studie 2018 schreckte auf. Die Schweiz ist bei der Lesekompetenz nur Mittelmass. Mit «Silence, on lit!» setzt die Oberstufe Frick jetzt ein Zeichen und stärkt Lesefähigkeit und ...

