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Ruftaxi und Mitfahrplattform statt neue Busverbindung

  11.06.2026 Laufenburg
Laufenburger Stadtrat schlägt ein subventionierter Ruftaxi-Dienst vor. Foto: Archiv NFZ
Laufenburger Stadtrat schlägt ein subventionierter Ruftaxi-Dienst vor. Foto: Archiv NFZ

Zweijährige Pilotphase würde mit 40 000 Franken zu Buche schlagen

Vor einem Jahr wurde der Laufenburger Stadtrat von der Gemeindeversammlung beauftragt, eine bisher fehlende Busverbindung zwischen dem Ortsteil Sulz und Brugg zu prüfen. Nun schlägt der Stadtrat stattdessen ein ...

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