Rückblick aufs Jubiläumsjahr

Die Jahresberichte des technischen Leiters und des Präsidenten Joe Hochstrasser zeigten, wie viel im Jubiläumsjahr los war. Die Jubiläumsfeier in der Turnhalle war das erste grosse Highlight. Die Jubiläumsreise bot zwei unvergessliche Tage im Berner Oberland und am Turnerabend stellte die Männerriege eine geniale Nummer unter dem Motto «Patrouille SchupfArt» auf die Beine. Turnerisch war die Männerriege ebenfalls sehr aktiv. Im Faustball bestritt sie die Winter- und Sommermeisterschaften und am Turnfest in Laufenburg präsentierte sie sich mit dem FTV von ihrer besten Seite. Neben wöchentlichen Turnstunden fanden viele gesellige Anlässe statt, so etwa Kegelabend, Maibummel, Grillplausch oder Adventsfeier. Viele Mitglieder wurden an der Generalversammlung für ihren grossartigen Einsatz im Jubiläumsjahr geehrt. Der Vorstand freut sich auf ein erfolgreiches 2025. Insgesamt fanden 31 Mitglieder den Weg an die 51. GV im Restaurant Schwert. (mgt)