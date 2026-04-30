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Routine schlug Ambition

  30.04.2026 Frick, Sport
Das Siegerteam MTV Gipf-Oberfrick 1. Foto: zVg
Das Siegerteam MTV Gipf-Oberfrick 1. Foto: zVg

Die Faustballer aus Gipf-Oberfrick gewannen das 64. Fricker Turnier

Bei herrlichem Wetter fand am Wochenende das 64. Fricker Faustballturnier statt. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Teams und Zuschauer an und bot die perfekte Gelegenheit, vor dem Meisterschaftsstart das Zusammenspiel ...

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