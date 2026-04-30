Routine schlug Ambition

Bei herrlichem Wetter fand am Wochenende das 64. Fricker Faustballturnier statt. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Teams und Zuschauer an und bot die perfekte Gelegenheit, vor dem Meisterschaftsstart das Zusammenspiel ...

Die Faustballer aus Gipf-Oberfrick gewannen das 64. Fricker Turnier

Bei herrlichem Wetter fand am Wochenende das 64. Fricker Faustballturnier statt. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Teams und Zuschauer an und bot die perfekte Gelegenheit, vor dem Meisterschaftsstart das Zusammenspiel zu verfeinern und die Form zu testen. Die Spiele waren von hoher Intensität und Spannung geprägt. Viele Mannschaften nutzten die Chance, unter Wettkampf bedingungen an ihrer Taktik zu feilen. Die Zuschauer sahen packende Ballwechsel auf hohem Niveau.

Im Final standen sich zwei starke Teams gegenüber: der favorisierte MTV Gipf-Oberfrick 1, der wiederholt um den Titel gespielt hatte, und erstmals der TSV Gansingen 1. Während die Gipf-Oberfricker ihre Routine ausspielten, kämpften die Gansinger ambitioniert um ihre erste Chance auf den Turniersieg. In einem packenden Endspiel setzte sich die Erfahrung durch: Der MTV Gipf-Oberfrick 1 triumphierte und sicherte sich erneut den begehrten Titel. Eine besondere Bereicherung für das Turnier war das Team «Wacker cha aus» aus Thun. Die Gäste fügten sich hervorragend in das Teilnehmerfeld ein und sorgten für spannende Partien. Mit vielen guten Eindrücken reisten sie wieder ins Berner Oberland zurück.

Neben dem sportlichen Geschehen sorgte die Festwirtschaft für das leibliche Wohl und liess keine Wünsche offen. Erfreulicherweise blieb das Turnier von schwerwiegenderen Verletzungen verschont. Einige kleinere Blessuren müssen nun bis zum Saisonstart auskuriert werden, doch alle Teams können zuversichtlich in die kommende Meisterschaft blicken. Das 64. Fricker Faustballturnier war somit ein voller Erfolg und steigert die Vorfreude auf eine spannende Saison weiter. (mgt)