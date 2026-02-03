Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Rotlicht missachtet: zwei Verletzte

  03.02.2026 Rheinfelden
Zwei Autos krachten zusammen. Foto: zVg
Zwei Autos krachten zusammen. Foto: zVg

Auf der Kohlplatzkreuzung in Rheinfelden kam es am Samstag zu einer heftigen Kollision. Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr. Eine 49-jährige Lenkerin eines weissen Audis fuhr von Möhlin kommend und beabsichtigte, links in Richtung A3 abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote