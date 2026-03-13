Rosen und Suppe gegen Hunger

Auf Fricks Strassen – vor allem zwischen Coop und Migros – treffen Sie am Samstag, 14. März, zwischen 9 und 12 Uhr, katholische und reformierte Schüler/innen mit Fairtrade-Rosen. Für eine Spende von Fr. 5.– können Sie eine dieser Rosen mitnehmen und sich oder ...

Auf Fricks Strassen – vor allem zwischen Coop und Migros – treffen Sie am Samstag, 14. März, zwischen 9 und 12 Uhr, katholische und reformierte Schüler/innen mit Fairtrade-Rosen. Für eine Spende von Fr. 5.– können Sie eine dieser Rosen mitnehmen und sich oder jemandem anderem eine Freude machen. In Gipf-Oberfrick gibt es die Rosen von 7.30 bis 13 Uhr beim Volg.

Einen Tag später, am Sonntag, 15. März, findet in der katholischen Kirche Frick um 10.45 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit anschlies sendem Suppenzmittag und Kuchenbuffet statt. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfarreiseelsorger Uli Feger, Pfarrer Christian Vogt sowie einem adhoc-Chor unter der Leitung von Simon Mösch.

Mit dem Erlös des Rosenverkaufs und des Suppenzmittags unterstützen die kirchlichen Hilfswerke «HEKS» und «Fastenaktion» Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika in ihrem Einsatz gegen Hunger und für ein Leben in Würde. (mgt)