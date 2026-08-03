Rock, Pop und Gotteslob

Alles zum Lob Gottes, «Everything for the praise of God»: unter diesem Motto steht der Gottesdienst-Event vom 29. August in der röm.-katholischen Kirche in Stein. Das Publikum darf sich auf einen Gottesdienst der besonderen Art freuen, mit viel Live-Musik und fetzigen Songs, die zum Mitsingen und Mittanzen einladen.

Von Amy McDonald bis Elvis

Die Band «Ein paar Töne, Dieter!», die regelmässig im Pfarreizentrum in Stein probt, spielt an diesem Abend bekannte Rock- und Pop-Songs. Zur Band gehören die Sängerin Daniela Romano, der Gitarrist Dieter Müller, der Akkordeonist Patrick Rehmann, der Bassist Patrik Hugo sowie der Schlagzeuger Fabrice Müller.

Das Programm umfasst Stücke von Amy McDonald über Alice Merton bis Texas und Elvis. Zu manchen der Künstlerinnen und Künstler gibt es direkte oder indirekte Bezüge zum Glauben bzw. zur Spiritualität.

Passend dazu vermittelt der Pfarreiseelsorger Berthold Kessler biblische und liturgische Impulse. Nach dem Gottesdienst steht ein Food Truck vor dem Pfarreizentrum bereit. Urs Speiser von «Speisis Burger Treff» lädt zum Burger-Schmaus mit Pommes ein. Zudem gibt es einen Kuchenstand.

(mgt)