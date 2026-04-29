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Robin Stocker und Jannick Mahrer holten einen Zweig

  29.04.2026 Sport
Luis Hasler (in den hellen Hosen) war der erfolgreichster Fricktaler Schwinger am Sonntag in Leuggern.
Luis Hasler (in den hellen Hosen) war der erfolgreichster Fricktaler Schwinger am Sonntag in Leuggern.

Am Wochenende massen sich die Nordwestschweizer Schwinger im Aargau und im Baselland. Drei Aktivsowie zwölf Jungschwinger aus dem Fricktal standen am Samstag und Sonntag im Einsatz. Zwei Fricktaler Jungschwinger konnten eine Auszeichnung erkämpfen.

Ludwig Dünner

Am ...

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