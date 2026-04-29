Robin Stocker und Jannick Mahrer holten einen Zweig

Am Wochenende massen sich die Nordwestschweizer Schwinger im Aargau und im Baselland. Drei Aktivsowie zwölf Jungschwinger aus dem Fricktal standen am Samstag und Sonntag im Einsatz. Zwei Fricktaler Jungschwinger konnten eine Auszeichnung erkämpfen.

Am Wochenende massen sich die Nordwestschweizer Schwinger im Aargau und im Baselland. Drei Aktivsowie zwölf Jungschwinger aus dem Fricktal standen am Samstag und Sonntag im Einsatz. Zwei Fricktaler Jungschwinger konnten eine Auszeichnung erkämpfen.

Ludwig Dünner

Am kommenden Wochenende ist es soweit und die Aktivschwinger werden in der Nordwestschweiz um die ersten Kränze der Saison kämpfen. Auch die Jungschwinger werden sich am ersten Kantonalschwingfest messen. So boten sich mit dem Sissacher Frühjahrschwinget und dem Schwinget im Zurzibiet am vergangenen Wochenende nochmals zwei Rangschwinget als Hauptprobe an.

Erste Schlussgangteilnahme

A m Samstag waren es deren 89 Nachwuchsschwinger, welche sich am Frühjahrschwinget in Sissach massen. In der jüngsten Kategorie (Jahrgang 2017 bis 2020) stand Tizian Sacher aus Zuzgen zum ersten Mal im Sägemehl. Er konnte drei Gänge für sich entscheiden. Kevin Imhof mass sich in der Kategorie Jahrgang 2015/2016 und konnte ebenfalls drei Gänge für sich entscheiden, dreimal musste er sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. In der nächsthöheren Kategorie lief es Tobias Imhof sehr gut und er musste in den ersten fünf Gängen nur gegen den Solothurner Lars Balmer eine Niederlage hinnehmen. Mit den vier gewonnenen Gängen sicherte er sich zum ersten Mal eine Schlussgangteilnahme. Im Schlussgang unterlag er aber wiederum Lars Balmer. Ennio von Wyl gewann in derselben Kategorie drei Gänge, einer ging gestellt aus und zweimal verlor er. Leon Grieshaber zeigte bei den Ältesten (Jahrgang 2011/2012) ebenfalls mit drei gewonnenen, einem gestellten und zwei verlorenen Gängen eine solide Leistung.

Zwei Zweige erkämpft

Am Sonntag in Leuggern waren es deren 133 Jungschwinger, welche sich im Kurzholz massen. Bei den Jüngsten startete der Gipf-Oberfricker Samu Boss zum ersten Mal an einem Wettkampf. Er gewann drei Gänge und dreimal musste er sich geschlagen geben. Die beiden Fricktaler Lian Hofer und Loris Reuter starteten in der Kategorie Jahrgang 2015/2016 und sammelten weitere Wettkampferfahrung. In der Kategorie Jahrgang 2013/ 2014 konnte Robin Stocker mit drei gewonnenen, einem gestellten und zwei verlorenen Gängen den Zweig erkämpfen. Ennio von Wyl und Elias Benz klassierten sich in derselben Kategorie hinter den Auszeichungsrängen.

In der obersten Kategorie (Jahrgang 2011/2012) ging es bereits mehr zur Sache: Jannick Mahrer konnte sich gegen starke Konkurrenz viermal durchsetzen und zweimal gingen die Gänge gestellt aus. Im guten zweiten Schlussrang durfte er vor die Ehrendamen treten und den Zweig entgegennehmen. Leon Grieshaber verpasste den Zweig knapp. Till Schmid sammelte in dieser Kategorie zum ersten Mal Wettkampferfahrung.

Da waren noch 18 Piccolos (Jahrgang 2019/2020), welche sich ebenfalls im Sägemehl massen. Der Sulzer Nils Bigler, welcher die Vereinsfarben der Zurzibieter Schwinger vertritt, konnte den Wettkampf im zweiten Schlussrang beenden und erhielt ebenfalls eine Auszeichnung.

Drei Fricktaler Aktivschwinger

Mit drei Aktivschwingern war der Schwingklub Fricktal unter den 61 Schwingern in Leuggern sicher bescheiden vertreten. Luis Hasler schnitt für die Fricktaler am besten ab. Er konnte drei Gänge für sich entscheiden, einer ging gestellt aus und zweimal musste er eine Niederlage hinnehmen. Jonas Bühler und Moritz Truckenmüller klassierten sich hinter Hasler, konnten jedoch weitere Wettkampferfahrung sammeln.