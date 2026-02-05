Robert Schmid kandidiert als Präsident

Am 4. März findet die konstituierende Abgeordnetenversammlung des Planungsverbandes Fricktal Regio statt. Von den bisherigen sieben Vorstandsmitgliedern stellen sich deren drei für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Es sind dies André Maier (Stadtrat Laufenburg), Gunthard Niederbäumer (Vizeammann Frick) sowie Robert Schmid (Foto, Gemeindeammann Böztal). Durch ihre jeweiligen Gemeindegremien nominiert kandidieren Loris Gerometta (Gemeindeammann Möhlin), Benedikt Gürtler (Gemeindeammann Obermumpf), Claudia Rohrer (Stadtpräsidentin Rheinfelden) sowie Marion Wegner-Hänggi (Frau Gemeindeammann Wallbach).

Für das Amt des Präsidenten stellt sich Robert Schmid, Böztal, und als Vizepräsident Gunthard Niederbäumer, Frick, zur Verfügung.

Weitere Kandidaturen sind bis zur konstituierenden Versammlung wie auch während der Versammlung selbst möglich. (sh)