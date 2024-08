Robben, klettern, balancieren

Games in Wölflinswil

163 Mannschaften mit 310 Jugendlichen aus 11 Jugendriegen starteten an den diesjährigen Fricktal Games. Organisiert wurde die diesjährige Austragung von den turnenden Vereinen Wölflinswil zusammen mit dem Kreisturnverband Fricktal. WÖLFLINSWIL. In verschiedenen Turnieren wie Bänklifussball, Brennball, Unihockey und Ultimate Frisbee traten die Teams gegeneinander an und lieferten sich spannende Partien mit vollem Einsatz. Ein besonderes Highlight des Jugendwettkampfes war auch in diesem Jahr wieder der «Junior Strong Man Run». Hierbei musste ein fünfköpfiges Team einen Hindernisparcours so schnell wie möglich überwinden, der Aufgaben wie robben, klettern und balancieren beinhaltete. Den Abschluss des Wettkampfes bildeten die Pendelstafetten, bei denen um jede Sekunde gesprintet wurde. Die Freude am Sport war in den strahlenden Gesichtern der Jugendlichen deutlich zu erkennen. Fairplay und Toleranz gegenüber den gegnerischen Mannschaften waren selbstverständlich. Am Ende des Tages fand die Rangverkündigung statt. Alle Teammitglieder, die in einer Disziplin einen Sieg errungen hatten, erhielten eine Medaille. Der Tag endete mit glücklichen Gesichtern und einem grossen Gemeinschaftsgefühl. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten stolz auf ihre Leistungen zurückblicken, während sie ihre Medaillen und Preise in den Händen hielten. (mgt)