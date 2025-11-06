Richtig feurig – Herbstfest der «Wirkstadt»

«Alle wurden von einer unbesiegbaren Motivation beflügelt, das Herbstfest schön zu machen», schreibt die neunjährige Maira zu den Vorbereitungen auf das Herbstfest der Wirkstadt-Schule im Böztaler Ortsteil Elfingen. Am 18. September war es soweit. «Der Wirkstadt-Stand, der Skilager-Spenden-Stand, das Hobbyhorsing, vielfältiges Essen, eine Jonglier-Choreografie, die Tombola, sowie verschiedene Lieder und Verse in jeder Stufe – das Herbstfest war grossartig, die Wirkstadt-Kita hatte einen Popcorn- und Zuckerwattestand, der lief super. Auch alle Marktfahrerinnen und -fahrer hatten grossartige Sachen mitgebracht. Das Bühnenprogramm war ein voller Erfolg, dort trat jede Schülerin und jeder Schüler mindestens einmal auf. Zu essen gab es Risotto, Würste, Raclette. Man konnte auch Zopf vom Bio-Bauer oder selbergemachte Kekse von den Schülerinnen und Schülern kaufen. Richtig feurig war die Feuershow einer Feuer-Artistin.» Aufräumen sei anstrengend, nach einem solchen Herbstfest aber auch schön, betont Maira. (mgt)