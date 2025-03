Richard Galliano: eine lebende Legende des Akkordeons

Ein nächster Leckerbissen im Rahmen der «Klassik Sterne Rheinfelden»

Der französische Akkordeon-Virtuose steht am 26. März mit seinem Programm «Passion Galliano» im Kurbrunnensaal auf der Bühne. Musikliebhaber sollten das nicht verpassen.

Wenn ein Musiker die Geschichte eines Instruments neu schreibt, dann hat er wahrlich Grosses geleistet. So beschreibt der Akkordeonist Yasuhiro Kobayashi seinen Kollegen Richard Galliano: «Man kann von einer Zeit vor und nach Galliano sprechen.» Eine Aussage, die keineswegs übertrieben ist. Der französische Akkordeon-Virtuose hat das Instrument revolutioniert und es im Jazz, der Klassik und dem Chanson etabliert. Am 26. März steht er mit seinem Programm «Passion Galliano» auf der Bühne – ein Konzert, das Musikliebhaber nicht verpassen sollten.

Mit vier Jahren die Liebe entdeckt

Geboren 1950 in Cannes, entdeckte Galliano früh seine Liebe zur Musik. Schon mit vier Jahren begann er unter Anleitung seines Vaters Akkordeon und Klavier zu spielen. Seine Studien am Konservatorium von Nizza legten den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. In Paris traf er 1975 auf Claude Nougaro, für den er acht Jahre lang als musikalischer Leiter tätig war. Doch ein Schlüsselmoment ereignete sich 1980: die Begegnung mit Astor Piazzolla. Der Bandoneon-Meister inspirierte ihn zur «New Musette», einer modernen Neuinterpretation des französischen Akkordeonstils. Die gleichnamige CD von 1993 bedeutete den internationalen Durchbruch.

Gallianos Diskografie umfasst mehr als 50 Alben, seine musikalischen Partner reichten von Chet Baker über Serge Gainsbourg bis zu Nigel Kennedy. Er spielte in den renommiertesten Konzertsälen der Welt und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem «Victoire de la Musique Jazz». Selbst nach fünf Jahrzehnten auf der Bühne ist er unermüdlich unterwegs.

Die Geschichte seines Lebens

Mit seinem Programm «Passion Galliano» bringt Richard Galliano am 26. März die Geschichte seines Lebens in der Musik auf die Bühne des Kurbrunnensaals Rheinfelden. Seine Kompositionen vereinen sich mit Werken von Piazzolla, Chopin oder Satie zu einem magischen Konzerterlebnis. (mgt/nfz)

www.klassiksterne-rheinfelden.com